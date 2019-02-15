В поселке под Багратионовском установили новую детскую площадку

СЕГОДНЯ 18:40 2019-02-15T18:40:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Еще одна детская площадка появилась в Багратионовском городском округе, в поселке Долгоруково? в котором проживают более 2,6 тыс человек. Установили ее по программе конкретных дел.

Комплекс включает горки, мостки и гимнастическую полосу препятствий. Сообщается, что комплектующие выполнены из антивандального материала.

Как сообщили в местной администрации, на площадку потратили средства, сэкономленные в ходе реализации программы 2018 года.

В 2018 году в рамках ПКД были обустроены еще три детские площадки в поселках муниципалитета. Кроме того, по этой же программе новые тротуары появились на нескольких улицах в Багратионовске, а также в поселках Долгоруково и Партизанское.

Напомним, всего в прошлом году на реализацию ПКД в регионе из областного бюджета было выделено 190 миллионов рублей. В 2019 году финансирование программы конкретных дел сохранилось в полном объеме. Дополнительно из областного бюджета выделено ещё 150 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU