Внук экс-губернатора Владимира Егорова осужден за убийство приятеля

15 Февр. 22:07 2019-02-15T22:07:40+03:00

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Суд Ленинградского района Калининграда приговорил 35-летнего Сергея Егорова, внука бывшего губернатора Калининградской области и экс-командующего Балтийским флотом Владимира Егорова, к девяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщил "Клопс.Ru".

Суд установил, что весной 2018 года Сергей Егоров убил своего приятеля, бизнесмена Алексея Ивлева, нанеся ему 49 ударом ножом, после чего спрятал тело. Причиной убийства стал долг в размере 1,5 млн рублей.

Сергей Егоров свою вину признал. Кроме тюремного срока ему придется выплатить миллион рублей семье погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU