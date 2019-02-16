2019-02-16T12:08:57+03:00
Происшествия

На балтийской трассе внедорожник врезался в дерево, есть пострадавшие

Виктор Сергеев
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Фото: Елена СимаковаФото: Елена СимаковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Утром в субботу, 16 февраля, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Кострово. Там в придорожное дерево врезался внедорожник.

По предварительной информации пострадали два человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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