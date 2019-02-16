На балтийской трассе внедорожник врезался в дерево, есть пострадавшие
Фото: Елена СимаковаФото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
Изменить размер текста:
Утром в субботу, 16 февраля, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».
Авария произошла в районе поселка Кострово. Там в придорожное дерево врезался внедорожник.
По предварительной информации пострадали два человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU