На балтийской трассе внедорожник врезался в дерево, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 12:08 2019-02-16T12:08:57+03:00

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Утром в субботу, 16 февраля, на автодороге Калининград-Балтийск произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

Авария произошла в районе поселка Кострово. Там в придорожное дерево врезался внедорожник.

По предварительной информации пострадали два человека. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU