В Калининграде задержали двух квартирных воров

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-16T12:14:35+03:00

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В Калининграде сотрудники полиции задержали двоих иностранных граждан, подозреваемых в серии квартирных краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, гастарбайтеры совершили не менее семи краж из частных домов в разных районах Калининграда и области..

- Убедившись в отсутствии хозяев, они вскрывали оконные рамы, проникали в жилище и забирали ювелирные изделия, деньги и другие ценные вещи, - сообщили в полиции.

Во время обысков основная часть похищенного имущества была изъята и приобщена к делу. Сейчас задержанных проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU