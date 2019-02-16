Под Калининградом появится фабрика по производству шоколада, марципана и мороженого
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Под Калининградом инвестор построит завод по производству шоколада, марципана и мороженого. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.
Производство будет размещено на территории индустриального парка «Храброво». Строительство фабрики планируют завершить к 2022 году, инвестор вложит в проект как минимум 50 млн рублей и создаст 100 новых рабочих мест.
Индустриальный парк «Храброво» был создан в 2012 году. Специализация парка - проекты в сфере станкостроения, машиностроения, производства продуктов питания.
ИСТОЧНИК KP.RU