Полиция: В ДТП на балтийской трассе погибла пассажирка внедорожника

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-16T12:27:56+03:00

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Стали известны подробности ДТП на балтийской трассе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, в половине девятого утра со стороны Балтийска в сторону Калининграда двигался автомобиль "Грейт волл". 64-летний водитель не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка скончалась на месте.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU