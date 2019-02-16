2019-02-16T12:27:56+03:00
Происшествия

Полиция: В ДТП на балтийской трассе погибла пассажирка внедорожника

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Стали известны подробности ДТП на балтийской трассе.

Как сообщает пресс-служба регионального управления, в половине девятого утра со стороны Балтийска в сторону Калининграда двигался автомобиль "Грейт волл". 64-летний водитель не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП 59-летняя пассажирка скончалась на месте.

На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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