Полиция: В ДТП на балтийской трассе погибла пассажирка внедорожника
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
Стали известны подробности ДТП на балтийской трассе.
Как сообщает пресс-служба регионального управления, в половине девятого утра со стороны Балтийска в сторону Калининграда двигался автомобиль "Грейт волл". 64-летний водитель не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП 59-летняя пассажирка скончалась на месте.
На месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU