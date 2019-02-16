Жительница Калининграда второй раз за год попалась на фиктивной регистрации гастарбайтеров

СЕГОДНЯ 12:40 2019-02-16T12:41:55+03:00

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В Калининграде полицейские обнаружили очередную «резиновую квартиру». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

46-летняя горожанка прописала в своей квартире на улице Князева шестерых иностранцев. Однако полицейские выяснили, что гости региона с хозяйкой квартиры даже не знакомы и никогда не проживали в ее жилище.

В полиции отметили, что годом ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление. На нее вновь завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ», а это до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU