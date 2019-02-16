2019-02-16T12:58:39+03:00
Здоровье

Назначен новый главврач в Пионерской городской больнице

Ольга ГОНЧАРОВА
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Новый руководитель приступил к исполнению обязанностей главного врача Пионерской городской больницы. Это Александр Гельд практикующий врач по специальностям: урология, хирургия, ультразвуковое исследование.

Родился 27 октября 1980 года в городе Новосибирске. Окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 году завершил обучение в Клинической ординатуре - кафедра «Урологии». Затем прошел первичную подготовку в ГОУ ВПО УГМА Россздрава по специальности «Ультразвуковая диагностика, а в 2009 году в ФГУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» - «организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2011 году прошел повышение квалификации в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по программе «Управление в сфере здравоохранения». До назначения в Пионерскую горбольницу работал главврачом Светлогорской центральной районной поликлиники.

Напомним, перед ЧМ по футболу 2018 Пионерская городская больница была капитально отремонтирована, появился новый корпус, оборудованный современными аппаратами ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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