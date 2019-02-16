Назначен новый главврач в Пионерской городской больнице
Новый руководитель приступил к исполнению обязанностей главного врача Пионерской городской больницы. Это Александр Гельд практикующий врач по специальностям: урология, хирургия, ультразвуковое исследование.
Родился 27 октября 1980 года в городе Новосибирске. Окончил Уральскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело». В 2007 году завершил обучение в Клинической ординатуре - кафедра «Урологии». Затем прошел первичную подготовку в ГОУ ВПО УГМА Россздрава по специальности «Ультразвуковая диагностика, а в 2009 году в ФГУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» - «организация здравоохранения и общественное здоровье». В 2011 году прошел повышение квалификации в «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по программе «Управление в сфере здравоохранения». До назначения в Пионерскую горбольницу работал главврачом Светлогорской центральной районной поликлиники.
Напомним, перед ЧМ по футболу 2018 Пионерская городская больница была капитально отремонтирована, появился новый корпус, оборудованный современными аппаратами ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии.
ИСТОЧНИК KP.RU