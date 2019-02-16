В Калининградской области на четырех станциях адаптируют платформы под «Ласточки»
.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининградской области адаптируют железнодорожные платформы для поездов «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.
Проектно-изыскательные работы по адаптации пассажирских платформ начались на станциях Калининград Северный, Светлогорск 2, Зеленоградск и Пионерский Курорт.
- Реконструкцией предусмотрено изменение высоты платформ для удобства посадки/высадки пассажиров в «Ласточки», которые с июня прошлого года курсируют на Зеленоградском и Светлогорском направлениях дороги, - сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.
ИСТОЧНИК KP.RU