В Калининградской области на четырех станциях адаптируют платформы под «Ласточки»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-16T13:10:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининградской области адаптируют железнодорожные платформы для поездов «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Проектно-изыскательные работы по адаптации пассажирских платформ начались на станциях Калининград Северный, Светлогорск 2, Зеленоградск и Пионерский Курорт.

- Реконструкцией предусмотрено изменение высоты платформ для удобства посадки/высадки пассажиров в «Ласточки», которые с июня прошлого года курсируют на Зеленоградском и Светлогорском направлениях дороги, - сообщили в пресс-службе Калининградской железной дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU