2019-02-16T13:23:46+03:00
Общество

Власти выделили 25 млн рублей на расчистку рек в Калининградской области

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Региональные власти выделили 25 млн рублей на проектирование работ по расчистке рек. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Олег Ступин.

- Раньше область не выделяла таких средств на эти цели, – сказал Ступин. – В первую очередь, они пойдут на Славск и Полесск, где есть угроза подтопления жилья и сельскохозяйственных земель, а также на Калининград. В областном центре фокус внимания будет на тех реках, по которым сложилась тяжелая экологическая обстановка. Затем поэтапно будут расчищаться реки на территориях других муниципалитетов.

По словам министра, всего в планах расчистить 30 русел рек-водоприемников на территории области, общей протяженностью более 600 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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