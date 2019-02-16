Под Калининградом перевернулся «Мерседес»: трое госпитализированы
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Под Калининградом в субботу утром перевернулся микроавтобус «Мерседес». Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МДВ.
ДТП произошло на автодороге «Переславское –Круглово». 56-летний водитель микроавтобуса превысил скорость, не справился с управлением и съехал в кювет. После этого автомобиль перевернулся.
В результате аварии трое пассажиров получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU