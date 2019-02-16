Калининградская область увеличила экспорт сельхозпродукции до 1,3 млрд долларов США

СЕГОДНЯ 13:40 2019-02-16T13:42:10+03:00

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По итогам 2018 года Калининградская области увеличила экспорт сельскохозяйственной продукции на 42% - до 1,3 млрд долларов США. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в рамках Российского инвестиционного форума.

По его словам, калининградский экспорт составляет 4-5,5 процентов всего российского агроэкспорта.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, основными товарами в структуре экспорта, по данным таможенной статистики, являются жиры и масла растительные (54,3%), корма для животных (шроты) (20,2%) и злаки (17,4%). При этом, в сельхозпроизводстве уже задействовано свыше 70% пашни, и ее использование будет наращиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU