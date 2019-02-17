В Калининграде рецидивист оставил подружку без музыки

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-17T12:06:22+03:00

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В Калининграде в полицию обратилась 35-летняя дама, которая заявила, что распивала спиртные напитки с приятелем, а когда очнулась, обнаружила, что в квартире нет плеера стоимостью 8 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, чтобы задержать негодяя, потребовалось менее суток: вором оказался ранее судимый калининградец. Обнако изъять плеер не удалось - преступиник успел его продать, а полученные деньги потратить на собственные нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU