2019-02-17T12:30:55+03:00
Общество

Калининград признан одним из самых любвеобильных городов России

Кирилл Алексеев
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Калининград стал одним из лидеров рейтинга самых любвеобильных городов России, составленный digital-агентствоv «Интериум».

Как сообщил портал sm-news.ru, были проанализированы посты в социальных сетях с проявлением чувств в День святого Валентина, а затем подсчитано число любовных признаний на тысячу жителей.

Победил в рейтинге башкирский город Нефтекамск, на втором месте - Калининрад, на третьем - Краснодар. Далее в рейтинге разместились Санкт-Петербург и Мурманск. Москва заняла седьмую строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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