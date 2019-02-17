Калининград признан одним из самых любвеобильных городов России

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-17T12:30:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Калининград стал одним из лидеров рейтинга самых любвеобильных городов России, составленный digital-агентствоv «Интериум».

Как сообщил портал sm-news.ru, были проанализированы посты в социальных сетях с проявлением чувств в День святого Валентина, а затем подсчитано число любовных признаний на тысячу жителей.

Победил в рейтинге башкирский город Нефтекамск, на втором месте - Калининрад, на третьем - Краснодар. Далее в рейтинге разместились Санкт-Петербург и Мурманск. Москва заняла седьмую строчку.

ИСТОЧНИК KP.RU