2019-02-17T12:58:30+03:00
Общество

Калининградский морж-экстремал сильно замерз во время шоу в Екатеринбурге

Кирилл Алексеев
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..Фото: e1.ru
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Калининградский экстремал Олег Резанов, который называет себя Повелитель холода, решил устроить шоу со снегом, льдом и огнем в Екатеринбурге, однако что-то пошло не так.

Как сообщил портал e1.ru, первоначально планировалось, что в рамках шоу на озере Шарташ Резанов ляжет на доску с гвоздями, затем его завалят сугробом, после чего на сугробе разведут костер, рядом присядет очаровательная девушка и начнет читать прекрасные стихи.

- А потом я побегу греться в прорубь, - добавил Резанов.

Но в реальности получилось по-другому. Резанов действительно лег на доску с гвоздями (поранив при этом спину), его действительно завалили сугробом, причем с головой, чем Олег был крайне расстроен. Но пролежать в снежной куче он смог от силы пять минут, после чего стремглав бросился отогреваться... но не в прорубь, а к костру.

По словам очевидцев, впечатления от шоу сотались противоречивыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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