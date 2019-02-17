В Воронеже пенсионер стал жертвой мошенника, который представился "офицером из Калининграда"
67-летний житель Воронежа остался без 120 тысяч рублей из-за своей чрезмерной доверчивости.
Как сообщило издание "Новости Воронежа", пенсионер разместил в интернете объявление о том, что сдает в аренду квартиру. Вскоре откликнулся человек, представившийся офицером из Калининграда, которому срочно нужна была жилплощадь для служебных целей.
- Арендатор сослался на то, что ему нужен для отчетности банковский чек. И убедил пенсионера в том, что тому нужно перевести средства в качестве предоплаты через банкомат, - цитирует издание пресс-службу УМВД.
Мужчина пошел к банкомату, сделал все, как просил "офицер из Калининграда", и в итоге остался без 120 тысяч рублей. Мнимого военнослужащего пока не поймали.
ИСТОЧНИК KP.RU