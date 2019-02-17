2019-02-17T15:19:09+03:00
Происшествия

В Воронеже пенсионер стал жертвой мошенника, который представился "офицером из Калининграда"

Кирилл Алексеев
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67-летний житель Воронежа остался без 120 тысяч рублей из-за своей чрезмерной доверчивости.

Как сообщило издание "Новости Воронежа", пенсионер разместил в интернете объявление о том, что сдает в аренду квартиру. Вскоре откликнулся человек, представившийся офицером из Калининграда, которому срочно нужна была жилплощадь для служебных целей.

- Арендатор сослался на то, что ему нужен для отчетности банковский чек. И убедил пенсионера в том, что тому нужно перевести средства в качестве предоплаты через банкомат, - цитирует издание пресс-службу УМВД.

Мужчина пошел к банкомату, сделал все, как просил "офицер из Калининграда", и в итоге остался без 120 тысяч рублей. Мнимого военнослужащего пока не поймали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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