В Калининграде побит температурный рекорд 1995 года
В последние дни погода в Калининградской области не может не радовать. На календаре середина февраля, а кажется, что уже весна.
Накануне, как сообщает центр "Фобос", был побит температурный рекорд, который держался в регионе без малого четверть века. Воздух прогрелся до 12,1 градуса по шкале Цельсия, что на 2,6 градуса выше температуры, зафиксированной в феврале 1995 года.
При этом весна пришла не только в Калининградскую область.
- На обширной территории от Калининграда до Самары более 20 метеорологических станций были вынуждены переписать температурную летопись. Это и Псков, и Санкт-Петербург, Тверь, Кострома, Тула, Рязань и многите другие, - отмечают метеорологи.
ИСТОЧНИК KP.RU