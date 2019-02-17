2019-02-17T15:57:32+03:00
Наука

В Калининграде побит температурный рекорд 1995 года

Кирилл Алексеев
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В последние дни погода в Калининградской области не может не радовать. На календаре середина февраля, а кажется, что уже весна.

Накануне, как сообщает центр "Фобос", был побит температурный рекорд, который держался в регионе без малого четверть века. Воздух прогрелся до 12,1 градуса по шкале Цельсия, что на 2,6 градуса выше температуры, зафиксированной в феврале 1995 года.

При этом весна пришла не только в Калининградскую область.

- На обширной территории от Калининграда до Самары более 20 метеорологических станций были вынуждены переписать температурную летопись. Это и Псков, и Санкт-Петербург, Тверь, Кострома, Тула, Рязань и многите другие, - отмечают метеорологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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