В Калининграде в понедельник будет закрыт внутриквартальный проезд в районе пл. Калинина
.Фото: мэрия Калининграда
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В понедельник, 18 февраля, в Калининграде в районе прихода преподобного Сергия Радонежского от пл. Калинина до ул. Железнодорожной будет закрыт проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Проезд будет закрыт с 10 до 12:30 для проведения церемонии торжественного открытия мемориального камня в год 100-летия органов внутренних дел на транспорте в память о сотрудниках железнодорожной милиции.
ИСТОЧНИК KP.RU