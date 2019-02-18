2019-02-18T10:17:42+03:00
Общество

В Калининграде в понедельник будет закрыт внутриквартальный проезд в районе пл. Калинина

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В понедельник, 18 февраля, в Калининграде в районе прихода преподобного Сергия Радонежского от пл. Калинина до ул. Железнодорожной будет закрыт проезд транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проезд будет закрыт с 10 до 12:30 для проведения церемонии торжественного открытия мемориального камня в год 100-летия органов внутренних дел на транспорте в память о сотрудниках железнодорожной милиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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