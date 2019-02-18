Водитель «Мазды» выжил после лобового столкновения с КамАЗом под Балтийском

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-18T10:22:46+03:00

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В субботу утром под Балтийском произошло лобовое столкновения КамАЗа и легковушки.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, 57-летинй водитель «Мазды» на правом закруглении не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в КамАЗ.

В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU