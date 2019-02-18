СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-18T10:39:29+03:00

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В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на ул. Киевская 103-109, ул. П. Морозова 1-3, ул. Ольховая 1-19, ул. Фабричная 3.

С 13:30 до 18 часов электричество будет отключено на ул. Киевская 72а,76-90,87-109, 101а (д/с № 53), ул. Тобольская 1,2,2а,3,4,5,7,11,13,16,18, ул. П. Морозова 5.

ИСТОЧНИК KP.RU