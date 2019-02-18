Алиханов пообещал решить проблемы обманутых дольщиков за три года

СЕГОДНЯ 10:46 2019-02-18T10:48:17+03:00

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В Калининградской области проблемы обманутых дольщиков будут решены за ближайшие три года. Об этом в интервью «ТАСС» заявил губернатор Антон Алиханов.

Сейчас в регионе насчитывается чуть больше одной тысячи обманутых дольщиков, рассказал Алиханов. Он отметил, что наиболее проблемными в регионе считаются четыре недостроенных объекта - компании «Ганза-Сервис», «Регион-Сервис», «Альфастрой», «Вивагс».

- В течение трех лет будут решены те проблемы, которые существуют на данный момент, - цитирует издание слова калининградского губернатора.

Он добавил, что вопрос будет решен за счет передачи области Министерством обороны участка площадью свыше 10 га в Калининграде. Этот участок будет передан региональному Фонду жилищного и социального строительства для реализации инвестпроекта. Существующая в области практика предусматривает, что инвестор получает право на строительство на таком участке жилья, в том числе для продажи, при условии, что берет на себя обязательство по решению проблемы обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU