Калининградская область осталась в десятке регионов РФ с высоким уровнем жизни

СЕГОДНЯ 10:58 2019-02-18T10:59:31+03:00

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Калининградская область по итогам 2018 года осталась в топ-10 регионов РФ с самым высоким уровнем жизни. Соответствующий рейтинг опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

По итогам года регион занимает десятое место по качеству жизни в России. Годом ранее область занимала аналогичное место.

Рейтинг составлялся при анализе 70 показателей, среди которых уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Первые позиции в рейтинге занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. За ними следуют Республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая область, Калининградская область.

Последние места занимают Кабардино-Балкарская Республика, Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Республика Алтай, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

ИСТОЧНИК KP.RU