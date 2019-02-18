В Калининграде ищут водителя автомобиля, сбившего человека на ул. Интернациональной

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-18T12:38:48+03:00

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В Калининграде ищут свидетелей ДТП, в результате которого серьезно пострадал пешеход. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

По предварительным данным ДТП случилось в воскресенье 17 февраля в промежутке с 20:30 до 21:30 на улице Интернациональной.

«На пешеходном переходе перед остановкой (напротив магазина «Вселенная») был сбит человек, сотрясение мозга и сложный перелом носа, водитель скрылся», - говорится в сообщении.

Просят откликнуться очевидцев.

Интересно, что в официальной сводке происшествий за 17 февраля этого ДТП нет. Днем ранее, в субботу, 16 февраля, на улице Интернациональной сбили 8-летнюю девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU