В Калининграде ищут водителя автомобиля, сбившего человека на ул. Интернациональной
В Калининграде ищут свидетелей ДТП, в результате которого серьезно пострадал пешеход. Информация об этом появилась в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
По предварительным данным ДТП случилось в воскресенье 17 февраля в промежутке с 20:30 до 21:30 на улице Интернациональной.
«На пешеходном переходе перед остановкой (напротив магазина «Вселенная») был сбит человек, сотрясение мозга и сложный перелом носа, водитель скрылся», - говорится в сообщении.
Просят откликнуться очевидцев.
Интересно, что в официальной сводке происшествий за 17 февраля этого ДТП нет. Днем ранее, в субботу, 16 февраля, на улице Интернациональной сбили 8-летнюю девочку.
ИСТОЧНИК KP.RU