Калининградец убил приятеля металлической трубой

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-18T12:42:12+03:00

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День влюбленных 14 февраля двое жителей города Ладушкин отмечали в компании своих подруг сначала в квартире на местной улице Комсомольской. Потом переместились другое жилище, где мужчины вскоре разругались между собой. Исчерпав словесные аргументы, 39-летний гость взял металлическую трубу и несколько раз огрел ею 40-летнего хозяина по голове. После чего удалился к себе домой.

Немного очухавшись, ладушкинец подхватил пресловутую трубу, которую обидчик бросил тут же, и ринулся следом. Ворвавшись в квартиру бывшего друга, он в свою очередь дважды приложился ему по голове. То ли череп оппонента оказался более хрупким, то ли удары мстителя более сильными, но от полученных травм потерпевший скончался на месте.

- Гурьевским межрайонным следственным отделом по факту убийства возбуждено уголовное дело, - сообщила официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные

показания. По ходатайству следствия в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU