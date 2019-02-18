В Краснознаменском районе в ДТП погибли два человека
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:
В воскресенье вечером в Краснознаменском районе в ДТП погибли два человека.
Авария произошла на 8 километре автодороги Краснознаменск-Победино-Измайлово. Пьяный водитель «Фольксвагена на прямом участке дороги не справился су правлением и врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель получил травмы и двое пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU