СЕГОДНЯ 12:46 2019-02-18T12:47:11+03:00

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В воскресенье вечером в Краснознаменском районе в ДТП погибли два человека.

Авария произошла на 8 километре автодороги Краснознаменск-Победино-Измайлово. Пьяный водитель «Фольксвагена на прямом участке дороги не справился су правлением и врезался в придорожное дерево.

В результате ДТП водитель получил травмы и двое пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU