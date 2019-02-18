Калининградцу грозит два года колонии за поддельный диплом об образовании
На жителя Калининграда завели уголовное дело за использование подложного документа об образовании. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.
44-летний мужчина предоставил в региональное Министерство образования подложный диплом о получении высшего образования в одном из университетов Санкт-Петербурга.
- Сотрудники министерства выявили фиктивность документа, а учебное заведение подтвердило факт невыдачи диплома, - заявили в полиции.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU