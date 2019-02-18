2019-02-18T12:52:57+03:00
Общество

Калининградцу грозит два года колонии за поддельный диплом об образовании

Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за использование подложного документа об образовании. Об этом сообащет пресс-служба регионального управления МВД.

44-летний мужчина предоставил в региональное Министерство образования подложный диплом о получении высшего образования в одном из университетов Санкт-Петербурга.

- Сотрудники министерства выявили фиктивность документа, а учебное заведение подтвердило факт невыдачи диплома, - заявили в полиции.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков», злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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