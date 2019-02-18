В Балтийске на центральной аллее в парке нашли мину времен войны

СЕГОДНЯ 12:58 2019-02-18T12:59:01+03:00

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В Балтийске на центральной аллее парка им. Адмирала Головко в субботу, 16 февраля, обнаружили минометную мину времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на странице администрации Балтийска в «Вконтакте».

Прибывшие на место полицейские при наружном осмотре подтвердили потенциальную опасность боеприпаса и передали информацию саперам.

- Уже утром в воскресенье подвижная группа разминирования бригады морской пехоты извлекла неразорвавшийся снаряд из земли и отправила его на полигон для дальнейшего уничтожения, - сообщили в администрации.

Сообщается, что опасный предмет пролежал несколько лет в нескольких метрах от центральной аллеи городского парка за городским стадионом практически на виду. Вероятнее всего, мина оказалась на поверхности при выкорчевывании старых пней с обочины аллеи.

ИСТОЧНИК KP.RU