Евгений Гришковец выступит со спектаклем на территории Фридрихсбургских ворот в Калининграде
Калининградский писатель Евгений Гришковец договорился с руководством Музея Мирового океана о проведении спектакля на территории Фридрихсбургских ворот. Актер хочет показать свою работу «Как я съел собаку» на открытой площадке перед крепостью. Об этом «Комсомолке» сообщили в музее.
- Оборудовать театральную площадку вполне возможно на территории Фридрихсбургских ворот. Крытую сцену можно поставить прямо перед крепостью, выполним все условия по свету, звуку, оборудованию, - говорят в музее. - Евгений Гришковец предварительно дал согласие. Мы хотели, чтобы он показал спектакль в Музейную ночь, но, вероятно, не получится из-за его гастрольной занятости.
С датой проведения спектакля организаторы еще не определились.
ИСТОЧНИК KP.RU