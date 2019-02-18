Евгений Гришковец выступит со спектаклем на территории Фридрихсбургских ворот в Калининграде

СЕГОДНЯ 13:04 2019-02-18T13:04:56+03:00

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Калининградский писатель Евгений Гришковец договорился с руководством Музея Мирового океана о проведении спектакля на территории Фридрихсбургских ворот. Актер хочет показать свою работу «Как я съел собаку» на открытой площадке перед крепостью. Об этом «Комсомолке» сообщили в музее.

- Оборудовать театральную площадку вполне возможно на территории Фридрихсбургских ворот. Крытую сцену можно поставить прямо перед крепостью, выполним все условия по свету, звуку, оборудованию, - говорят в музее. - Евгений Гришковец предварительно дал согласие. Мы хотели, чтобы он показал спектакль в Музейную ночь, но, вероятно, не получится из-за его гастрольной занятости.

С датой проведения спектакля организаторы еще не определились.

ИСТОЧНИК KP.RU