СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-18T13:23:58+03:00

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Под Калининградом появится завод по производству нефтепромыслового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Соглашение о строительстве завода подписано с компанией «ПетроБалт Инжиниринг», которая специализируется на выпуске оборудования для цементирования и систем закачивания скважин. Основное производство компании находится в Волгограде

- Завод в индустриальном парке «Храброво» на площади в 4 гектара должен быть построен к третьему кварталу 2020 года. На нем будет создано около 60 новых рабочих мест, - сообщили в корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU