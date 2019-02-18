Под Калининградом появится завод по производству нефтепромыслового оборудования
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Под Калининградом появится завод по производству нефтепромыслового оборудования. Об этом сообщает пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.
Соглашение о строительстве завода подписано с компанией «ПетроБалт Инжиниринг», которая специализируется на выпуске оборудования для цементирования и систем закачивания скважин. Основное производство компании находится в Волгограде
- Завод в индустриальном парке «Храброво» на площади в 4 гектара должен быть построен к третьему кварталу 2020 года. На нем будет создано около 60 новых рабочих мест, - сообщили в корпорации.
ИСТОЧНИК KP.RU