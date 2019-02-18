В Багратионовске чиновницу оштрафовали за волокиту

СЕГОДНЯ 13:33 2019-02-18T13:34:00+03:00

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В Багратионовске сотрудницу городской администрации оштрафовали за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В октябре прошлого года местный житель обратился с письменным обращением в администрацию, однако в установленный срок ответ не получил.

На управляющую делами администрации завели административное дело, мировой суд оштрафовал чиновницу на 5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU