2019-02-18T13:37:11+03:00
Звезды

Калининградский фоторепортер Игорь Зарембо представит книгу в Музее изобразительных искусств

Творческий вечер запланирован на среду
Александр КАТЕРУША
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Игорь Зарембо.Игорь Зарембо.Фото: Александр КАТЕРУША
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Известный калининградский фотограф Игорь Зарембо представит в Калининградском областном музее изобразительных искусств фотоальбом из цикла «Кaliningrad. город и люди».

- Эту книжку я выпустил без спонсоров, за свой счет. Поэтому считаю ее лучшей и независимой. Это книга о калининградцах, которым хорошо живется в своем городе, - говорит автор.

Открывают фотоальбом знакомые места: площадь Победы, Королевские ворота, стадион «Калининград», здание Кёнигсбергской биржи... Но главными героями становятся наши земляки.

Презентацию откроет автограф-сессия, для гостей – фуршет. Также состоится фотовыставка автора «Лики города».

Презентация книги пройдет 20 февраля. Начало в 17:00. Вход свободный.

СПРАВКА «КП»

Игорь Зарембо - известный фотограф-репортер. Карьеру в журналистике начал в 1972 году, с 1988 года парламентский корреспондент в Верховном Совете СССР. В 90-91 годах снимал в горячих точках как стрингер агентства Франс Пресс. С 1992 года работал корреспондентом ФОТО ИТАР-ТАСС по Калининградской области, затем с 2009 – в РИА Новости.

Автор более 10 персональных выставок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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