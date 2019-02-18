Мэрия выделила 70 млн рублей на создание электронной системы оплаты проезда в автобусах

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-18T14:12:07+03:00

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Администрация Калининграда выделил почти 70 млн рублей на создание и внедрение автоматизированной системы учета оплаты проезда пассажиров в общественном транспорте. Об этом сообщается на странице мэрии в «Фейсбук».

За эти деньги подрядчик должен будет разработать и наладить программное обеспечение, которое позволит перевести транспорт на электронные проездные.

- Требуется оснастить 549 автобусов, троллейбусов, трамваев и маршруток, а также несколько стационарных точек по продаже карт необходимым оборудованием. Система, в том числе, должна иметь возможность интеграции с городским и пригородным железнодорожным транспортом и предусматривать масштабирование на весь регион. Оборудование должно выдерживать не менее 1 000 000 транзакций в день, и иметь возможность охватывать до 100 перевозчиков, до 1000 пунктов продажи\продления и до 1000 транспортных средств, - сообщили в мэрии Калининграда.

Кроме того, система должна обслуживать социальные банковские карты МИР, Visa и Master Card.

ИСТОЧНИК KP.RU