Калининградский самбист выступит на первенстве Европы на Кипре

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-18T14:10:59+03:00

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Пермь приняла отборочные соревнования на первенство Европы по самбо – участвовало больше 500 спортсменов.

Одним из лучших стал выпускник регионального училища олимпийского резерва Геворг Гзирян, выступавший в категории «до 74 кг».

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, наш земляк провел четыре поединка, уступив лишь в финале Егору Сухопарову из Москвы.

В минспорта отметили, что теперь уроженец Правдинска выступит на первенстве Европы среди юниоров, которое в апреле примет Кипр. Кроме того, он поучаствует в чемпионате страны среди мужчин в Казани и пройдет учебно-тренировочный сбор в составе российской команды.

ИСТОЧНИК KP.RU