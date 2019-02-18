2019-02-18T14:31:17+03:00
Политика

Свыше тысячи военнослужащих Балтфлота приобрели квартиры в Калининграде на жилищные субсидии

Виктор Сергеев
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Более тысячи военнослужащих Балтийского флота приобрели жилье в Калининградской области за счет жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

- По своему усмотрению семьи военнослужащих приобретают в собственность 1,2,3,4-комнатные квартиры, частные домовладения площадью 110 — 240 квадратных метров, а также становятся участниками долевого строительства в возводимых новостройках, - заявили в пресс-службе ЗВО.

В 2018 году субсидию получили более 160 военнослужащих флота, при этом наибольшая сумма жилищной субсидии в 2018 году составила свыше 15 млн рублей.

Жилищная субсидия – новая форма решения жилищного вопроса военнослужащих, которая позволяет купить или построить квартиру или дом в любом регионе России. Сумма субсидии исчисляется индивидуально в зависимости от выслуги лет, состава семьи, стоимости квадратного метра жилья по регионам страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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