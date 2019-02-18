Калининградец отсудил более 300 тысяч рублей за поврежденный при перевозке груз

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-18T14:40:05+03:00

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Калининградец отсудил с транспортной компании компенсацию за поврежденный при перевозке груз. Об этом сообщает пресс-служба ленинградского районного суда.

Мужчина заказал услуги по перевозке мебельного гарнитура. При получении мебель получила множественные механические повреждения, так как ее перевозили без обрешетки. Также повреждения возникли при проведении разгрузочных работ. Общий ущерб составил более 200 тысяч рублей.

Ленинградский районный суд Калининграда решил взыскать с транспортной компании 204 360 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф – 104 680 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU