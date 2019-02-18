Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов Калининград – Берлин

СЕГОДНЯ 14:39 2019-02-18T14:40:27+03:00

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Авиакомпания «РусЛайн» с 1 июня открывает направление Калининград – Берлин (аэропорт Тегель). Как сообщает пресс-служба «Храброво», полеты будут осуществляться на комфортабельных канадских реактивных самолетах Bombardier CRJ-100/200 два раза в неделю – по вторникам и субботам.

- Берлин всегда был очень востребованным направлением из Калининграда. Авиасообщение со столицей Германии несколько раз открывалось, а потом прерывалось по разным причинам. Но, несомненно, потенциал у этого направления очень хороший, - сказал гендиректор аэропорта «Храброво» Александр Корытный. – Надеемся, что рейсы авиакомпании «РусЛайн» в Берлин будут востребованы у калининградцев и жителей других регионов, направление будет развиваться, и полеты будут выполняться не только в летний период.

Продажа билетов уже открыта. Минимальная стоимость билета в одну сторону составит 5 715 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU