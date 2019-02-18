2019-02-18T15:08:50+03:00
Общество

В Светлогорске обустроят систему однорядных бун с шагом в 60 метров

Виктор Сергеев
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..Фото: svetlogorsk39.ru
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Весной в Светлогорске начнутся работы по восстановлению поврежденного старого променада. Вдоль существующего как старого, так и нового променада обустроят временную дорогу из каменного вала для проезда тяжелой техники. Подобную технологию уже применяли при ликвидации ЧС в Пионерском напротив госрезиденции «Янтарь» и на набережной в Зеленоградске. Кроме этого, на протяжении всей светлогорской бухты, включая участок перед новым променадом, обустроят систему однорядных бун с шагом в 60 м. Длина ряда также составит 60 м.

- Все эти меры помогут сохранить побережье и достичь постепенного восстановления пляжа. Если бы в Зеленоградске и Пионерском не было бун и каменного вала, которые сделали в 2017-2018 годах, мы бы и там этой зимой наблюдали аналогичную картину как в Светлогорске. К счастью, этого удалось избежать благодаря ранее проделанной работе, – рассказал директор «Балтберегозащиты» Роман Трофименко.

По словам министра строительства Сергея Черномаза, работы начнутся к концу марта.

- Рассчитываем, что к курортному сезону основная часть работ будет выполнена, – отметил Сергей Черномаз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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