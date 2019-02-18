2019-02-18T15:29:56+03:00
Политика

В Литве отложили оглашение приговора калининградцу Юрию Мелю

Бывшего танкиста обвиняют в причастности к событиям у Вильнюсского телецентра в 1991 году
Игорь ОРЕХОВ
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В Литве отложили оглашение приговора калининградцу Юрию Мелю, который обвиняется в причастности к событиям у Вильнюсского телецентра 3 января 1991 года.

Оглашение вердикта суда должно было начаться сегодня, 18 февраля. Однако представители литовской Фемиды заявили, что ввиду большого объема уголовного дела (в нем насчитывается 762 тома документов, а в качестве обвиняемых проходят 67 человек) не успели подготовиться к ранее назначенной дате. И в итоге перенесли очередное заседание окружного суда на 27 марта.

Напомним, 23-летний тогда лейтенант Мель был в составе экипажа одного из танков, посланных к телецентру. По приказу командования он произвел три холостых выстрела из пушки, чтобы попытаться разогнать собравшуюся толпу. В ту ночь погибло 14 протестующих (по которым вели огонь неизвестные снайперы с крыш близлежащих домов) и один офицер спецназа КГБ СССР.

Юрий Мель был арестован литовскими спецслужбами на территории страны в марте 2014 года, когда приехал, чтобы приобрести для себя инсулин – бывший военный страдает диабетом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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