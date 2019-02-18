В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали троих грабителей

СЕГОДНЯ 16:09 2019-02-18T16:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что на Ленинском проспекте избили и ограбили прохожего.

Получив описание нападавших, сотрудники Росгвардии начали осматривать близлежащую территорию и обнаружили троих подозреваемых. Двум из них удалось скрыться, однако через несколько часов их задержали.

Всех задержанных передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU