2019-02-18T16:10:05+03:00
Общество

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали троих грабителей

Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что на Ленинском проспекте избили и ограбили прохожего.

Получив описание нападавших, сотрудники Росгвардии начали осматривать близлежащую территорию и обнаружили троих подозреваемых. Двум из них удалось скрыться, однако через несколько часов их задержали.

Всех задержанных передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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