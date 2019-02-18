В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали троих грабителей
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подозреваемых в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что на Ленинском проспекте избили и ограбили прохожего.
Получив описание нападавших, сотрудники Росгвардии начали осматривать близлежащую территорию и обнаружили троих подозреваемых. Двум из них удалось скрыться, однако через несколько часов их задержали.
Всех задержанных передали в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU