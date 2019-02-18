В Калининграде учащиеся музыкальной школы дадут концерт в поддержку больных детей

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-18T17:05:59+03:00

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В концертном зале Калининградской областной филармонии готовятся к проведению необычного концерта учащихся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени Чайковского. Благотворительная акция «Дети помогают детям» направлена на то, чтобы поддержать детей с ограниченными возможностями, проходящим лечение в отделении травматологии и ортопедии Российской детской клинической больнице.

Как сообщают организаторы, средства, вырученные с продажи билетов, а также добровольные пожертвования, будут перечислены на счет больницы. На вырученные деньги планируют приобрести инвалидные коляски. Кроме того, средства пойдут на изготовление протезов и ортопедической обуви для детей.

Программа концерта «Дети помогают детям» в Калининграде составлена из сольных и ансамблевых выступлений ребят из музшколы.

Акция выполняется в рамках проекта Lions Clubs International – общественной организации, чья деятельность направлена на осуществление помощи и поддержки нуждающихся во всем мире.

Концерт состоится 22 февраля (пятница) в 17:00 в концертном зале Калининградской областной филармонии имени Светланова.

Следующими городами, которые присоединились к акции «Дети помогают дети», стали Гданьск и Щецинек.

ИСТОЧНИК KP.RU