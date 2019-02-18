В Калининграде на Форту №5 проведут бесплатную экскурсию в День защитника Отечества

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-18T17:01:26+03:00

В программе также просмотр военной кинохроники

Изменить размер текста: A A

В калининградском музее «Форт №5» в День защитника Отечества проведут акцию, посвященную 101-летию создания Красной Армии.

Как рассказали организаторы, 23 февраля пройдет бесплатная экскурсия по выставке «Артиллерия Красной Армии в годы Великой Отечественной войны».

Кроме того, с 12:00 до 16:00 будут работать интерактивные площадки клубов и групп военно-исторической реконструкции Калининградской области.

Посетители музея смогут узнать об истории зарождения и становления РККА, погрузиться в атмосферу военного времени.

В течение дня будет работать полевой кинотеатр – посетителям покажут фильмы про русскую авиацию и флот, о боях в Восточной Пруссии и др.

Напомним, Форт №5 входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й армии. 8 апреля 1945 года во время штурма Кёнигсберга он был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. За блокаду и взятие форта №5 пятнадцать воинов были удостоены звания Героя Советского Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU