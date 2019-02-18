Приставы списали более 400 тысяч рублей с банковских карт калининградцев за долги за свет

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-18T17:12:31+03:00

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С начала года в Калининградской области с банковских карт 73 должников было удержано 426 тысяч рублей за неоплаченную электроэнергию. Об этом сообщает пресс-служба «Янтарьэнергосбыта».

- Меры по принудительному взысканию применяются в том случае, если должник в установленный законом срок не исполнил решение суда и не выплатил долги добровольно. Помимо этого, для взыскания задолженности судебные приставы-исполнители имеют право проверить имущественное положение должника по месту его жительства, а также направить запросы в регистрирующие органы о наличии автотранспорта, недвижимости и банковских счетов, наложить арест на банковские счета, имущество и доходы должника, запретить выезд за пределы РФ, - напомнили в компании.

С начала года в регионе было получено 230 исполнительных листов в отношении граждан-потребителей на общую сумму 2,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU