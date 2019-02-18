2019-02-18T17:18:34+03:00
Общество

Калининградцы провели субботник у памятника битве при Рудау

Уборка прошла в 649-ю годовщину сражения
Иван МАРКОВ
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Памятник битве при РудауПамятник битве при РудауФото: Иван МАРКОВ
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В воскресенье 17 февраля рядом с поселком Озерово Зеленоградского района прошел субботник у памятника битве при Рудау (в ней участвовало литовское войско и Тевтонский орден). Уборка (первый ее этап) была проведена к 649-й годовщине сражения.

В настоящее время памятник окружен современными захоронениями, что усложняло задачу. Дело в том, что часть основания памятника, сложенного из камней, была разрушена. Подогнать технику, чтобы сдвинуть эти камни к памятнику, не было возможности, поэтому все работы проводились вручную. Местные жители сообщили в соцсетях, что под памятник неоднократно делали подкоп кладоискатели, поэтому у самого его подножия перед началом работ зияла яма двухметровой глубины. Первый этап работ включил в себя заполнение ямы валунами, что и было сделано.

- За несколько часов работы удалось вернуть на место значительную часть валунов, составлявших основание монумента (некогда его, судя по всему, пытались разбирать с помощью техники), - сообщает один из участников субботника Альберт Адылов, - расчистить подходы к стеле от подлеска и валежника, и установить два информационных стенда, рассказывающих о связи битвы при Рудау 1370 года с борьбой Москвы за объединение русских земель, и о боях на этом месте Красной Армии в январе-феврале 1945 года.

В планах у общественников еще несколько выездов к памятнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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