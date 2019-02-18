Калининградцам предлагают выбрать сквер, который отремонтируют в 2021 году

СЕГОДНЯ 17:28 2019-02-18T17:28:15+03:00

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Жителям Калининграда предлагают выбрать общественную территорию, которую отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На первом этапе горожанам предложили выбрать одну из 14-ти общественных территорий, проголосовать можно было на сайте мэрии. Во второй этап голосования вышли шесть территорий:

- территория, прилегающая к пруду Школьному

- сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) - 3 этап

- бульвар Л. Иванихиной

- сквер в границах ул. Краснооктябрьская – Ленинский пр.

- парковая зона по ул. Лейт. Яналова – ул. Каштановая аллея

- сквер по ул. Алданской - 2 этап

Второй тур голосования будет рейтинговым и пройдет 26 февраля с 8.30 до 19.30 в трех МФЦ Калининграда: на площади Победы, 1, на ул.Ген.Челнокова,11, ст1, на ул. Инженерная, 3.

- Проголосовать смогут граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и имеющие калининградскую прописку. Для получения бюллетеня необходимо будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, расписаться за получение бюллетеня и на бланке согласия на обработку персональных данных, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU