Калининградцам предлагают выбрать сквер, который отремонтируют в 2021 году
Жителям Калининграда предлагают выбрать общественную территорию, которую отремонтируют по программе «Формирование современной городской среды» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На первом этапе горожанам предложили выбрать одну из 14-ти общественных территорий, проголосовать можно было на сайте мэрии. Во второй этап голосования вышли шесть территорий:
- территория, прилегающая к пруду Школьному
- сквер по ул. Киевской (у кинотеатра Киноленд) - 3 этап
- бульвар Л. Иванихиной
- сквер в границах ул. Краснооктябрьская – Ленинский пр.
- парковая зона по ул. Лейт. Яналова – ул. Каштановая аллея
- сквер по ул. Алданской - 2 этап
Второй тур голосования будет рейтинговым и пройдет 26 февраля с 8.30 до 19.30 в трех МФЦ Калининграда: на площади Победы, 1, на ул.Ген.Челнокова,11, ст1, на ул. Инженерная, 3.
- Проголосовать смогут граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и имеющие калининградскую прописку. Для получения бюллетеня необходимо будет предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, расписаться за получение бюллетеня и на бланке согласия на обработку персональных данных, - сообщили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU