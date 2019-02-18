Трое жителей Светлого обокрали спасательную станцию на берегу канала

СЕГОДНЯ 17:39 2019-02-18T17:39:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Светлом будут судить троих мужчин, обворовавших спасательную станцию. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В августе прошлого года трое мужчин проникли на территорию спасательной станции на берегу морского судоходного канала и похитили гидрокостюм, а также моторную лодку, подвесной мотор и рыболовные принадлежности. Ущерб составил 185 тысяч рублей.

Действия обвиняемых были классифицированы как хищение чужого имущества группой лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU