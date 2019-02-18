Подрядчик установит «задержанные» лифты в калининградских многоэтажках до 15 марта

СЕГОДНЯ 18:05 2019-02-18T18:07:00+03:00

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В прошлом году в Калининградской области задержался монтаж 51 лифта. Все они будут установлены до 15 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, в прошлом году Фонд капремонта заключил договор с ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» на замену 108 комплектов лифтового оборудования. Сейчас в эксплуатацию уже ввели 57 лифтов, однако, из-за организационных просчетов субподрядных организаций задержался монтаж 51 объекта. Представители завода подтвердили новые сроки в ходе совещания в правительстве области.

- Лифтовое оборудование непосредственно влияет на безопасность и комфорт проживания граждан, доступность для маломобильных групп, энергоэффективность. Для нас крайне важно, чтобы сроки, которые обозначила подрядная организация, были строго выдержаны, и до конца марта все комплекты установлены. Региональный фонд капремонта оказывает все необходимое содействие и координацию работ, – отметил вице-премьер Александр Рольбинов.

ИСТОЧНИК KP.RU