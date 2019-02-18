2019-02-18T18:13:00+03:00
Общество

На выходных в Калининградской области задержали 22 пьяных водителя

Виктор Сергеев
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В субботу и воскресенье на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 22 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Трое задержанных попались пьяными за рублем, уже будучи лишенными прав за нетрезвое вождение. Теперь им грозит лишение свободы и крупный денежный штраф.

Региональное управление ГИБДД просит сообщать о пьяных водителях по по телефону

горячей линии: 8(4012)552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU

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