На выходных в Калининградской области задержали 22 пьяных водителя
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В субботу и воскресенье на дорогах Калининградской области инспекторы ГИБДД задержали 22 пьяных водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Трое задержанных попались пьяными за рублем, уже будучи лишенными прав за нетрезвое вождение. Теперь им грозит лишение свободы и крупный денежный штраф.
Региональное управление ГИБДД просит сообщать о пьяных водителях по по телефону
горячей линии: 8(4012)552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU