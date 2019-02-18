В монастыре под Калининградом вывели новый вид павлина

СЕГОДНЯ 18:34 2019-02-18T18:34:38+03:00

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В Свято-Елисаветинском женском монастыре, расположенном в Славском районе, скрестили белого и зеленого павлинов. Получилась симпатичная птичка, не то рябая, не то серебристая. Сообщение об орнитологическом чуде опубликовали в группе монастыря во "ВКонтакте".

«В монастырском «Парке птиц» путем селекции белого альбиноса и зеленого павлина выведен новый вид необычной благородной серебристой окраски. Пока птенцы еще маленькие, им полгода. Их оперение заиграет по мере взросления», - говорится в сообщении.

Как рассказала матушка Мстислава, курирующая птиц, павлины очень умные.

- Они даже прислушиваются к человеческому разговору. Кажется, иногда о чем-то о своем задумываются. Способны узнавать хозяина и проявляют симпатию, в то же время, удивительно обидчивы и долго «отходят», дуются… Говорят, что свой хвост павлин распускает в основном для привлечения самочки. Но это не так. Мы замечали, что веером они реагируют на похвалу, на понравившегося человека, или выражают хорошее настроение, - рассказывает монахиня.

Говорят, никаких сложностей в содержании у этого вида нет, они неприхотливы в еде и с легкостью переносят морозы до «минус» 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU