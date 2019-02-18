2019-02-18T18:34:38+03:00
Дом. Семья

В монастыре под Калининградом вывели новый вид павлина

Говорят, птицы с легкостью переносят морозы и едят все подряд
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: vk.com
Изменить размер текста:

В Свято-Елисаветинском женском монастыре, расположенном в Славском районе, скрестили белого и зеленого павлинов. Получилась симпатичная птичка, не то рябая, не то серебристая. Сообщение об орнитологическом чуде опубликовали в группе монастыря во "ВКонтакте".

«В монастырском «Парке птиц» путем селекции белого альбиноса и зеленого павлина выведен новый вид необычной благородной серебристой окраски. Пока птенцы еще маленькие, им полгода. Их оперение заиграет по мере взросления», - говорится в сообщении.

Как рассказала матушка Мстислава, курирующая птиц, павлины очень умные.

- Они даже прислушиваются к человеческому разговору. Кажется, иногда о чем-то о своем задумываются. Способны узнавать хозяина и проявляют симпатию, в то же время, удивительно обидчивы и долго «отходят», дуются… Говорят, что свой хвост павлин распускает в основном для привлечения самочки. Но это не так. Мы замечали, что веером они реагируют на похвалу, на понравившегося человека, или выражают хорошее настроение, - рассказывает монахиня.

Говорят, никаких сложностей в содержании у этого вида нет, они неприхотливы в еде и с легкостью переносят морозы до «минус» 25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде принимают заявки от родителей, желающих перевести ребенка в новую школу на улице Аксакова
На выходных в Калининградской области задержали 22 пьяных водителя
Подрядчик установит «задержанные» лифты в калининградских многоэтажках до 15 марта
Трое жителей Светлого обокрали спасательную станцию на берегу канала
Калининградцам предлагают выбрать сквер, который отремонтируют в 2021 году
Калининградцы провели субботник у памятника битве при Рудау
Приставы списали более 400 тысяч рублей с банковских карт калининградцев за долги за свет
В Калининграде на Форту №5 проведут бесплатную экскурсию в День защитника Отечества
В Калининграде учащиеся музыкальной школы дадут концерт в поддержку больных детей
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали троих грабителей
В Литве отложили оглашение приговора калининградцу Юрию Мелю
В Светлогорске обустроят систему однорядных бун с шагом в 60 метров
Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажу билетов Калининград – Берлин
Калининградец отсудил более 300 тысяч рублей за поврежденный при перевозке груз
Свыше тысячи военнослужащих Балтфлота приобрели квартиры в Калининграде на жилищные субсидии
Калининградский самбист выступит на первенстве Европы на Кипре
Мэрия выделила 70 млн рублей на создание электронной системы оплаты проезда в автобусах
Калининградский фоторепортер Игорь Зарембо представит книгу в Музее изобразительных искусств
В Багратионовске чиновницу оштрафовали за волокиту
Под Калининградом появится завод по производству нефтепромыслового оборудования
Евгений Гришковец выступит со спектаклем на территории Фридрихсбургских ворот в Калининграде
В Балтийске на центральной аллее в парке нашли мину времен войны