В Калининграде принимают заявки от родителей, желающих перевести ребенка в новую школу на улице Аксакова

СЕГОДНЯ 18:41 2019-02-18T18:41:21+03:00

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В понедельник, 18 февраля, городские власти начали изучать намерения родителей, планирующих перевести своих детей во 2-10 классы в школу № 57 на улице Аксакова на 2019-2020 учебный год.

- Зачисление ребенка в школу будет проводиться после завершения строительства и открытия школы, по личному заявлению родителей (законных представителей), в соответствии с действующим законодательством РФ об образовании, - говорится в сообщении администрация Калининграда. - Сбор заявок осуществляется на официальном сайте учреждения. Родители (законные представители) несовершеннолетних, желающие перевести ребенка в новую школу, могут оставить свою заявку по следующей ссылке: http://school-57.ru/node/58.

В мэрии заверили, что ответ будет направлен в электронном виде на указанный в заявке адрес электронной почты.

Вопросы можно также задать по телефону: 58-18-28 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00).

ИСТОЧНИК KP.RU