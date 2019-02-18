Следственный комитет прекратил дело в отношении студента-аутиста из Калининграда

СЕГОДНЯ 22:30 2019-02-18T22:30:17+03:00

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В сентябре 2017 года следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст.282 УК РФ в отношении калининградского студента, которого обвиняли в разжигании ненависти к женщинам в социальных сетях. По версии следствия, молодой человек размещал посты с картинками, унижающие честь и достоинство представительниц прекрасного пола. В августе прошлого года студенту предъявили обвинение.

Но до суда дело не дошло. Как сообщает "Интерфакс", уголовное дело прекращено.

- В декабре 2018 года вступил в силу закон частичной декриминализации данной статьи, что и стало причиной прекращения уголовного дела, - пояснили в Следственном комитете России.

В частности, в новой редакции статьи говорится, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности, если в течение года он уже привлекался к административной ответственности за это правонарушение. Как отметили в ведомстве, ранее обвиняемый уже понес административное наказание за свои действия.

Напомним, студент состоит на учете в психоневрологическом диспансере, ему был поставлен диагноз аутизм.

ИСТОЧНИК KP.RU